SALERNO. CELANO (FI): “CAPIENZA ARECHI, SINDACO AVEVA L’OBBLIGO DI INTERVENIRE”

“La notizia per cui il Questore per motivi di ordine pubblico avrebbe “bloccato” l’accesso di circa 2.000 tifosi in più all’Arechi in occasione della prossima partita appare incredibile, paradossale e, se vera, inaccettabile.

Con il Napoli e l’Inter, con capienza al 75%, c’erano circa 20.000 spettatori ed ora ci sarebbero motivi di ordine pubblico per 15.000 spettatori circa (appena 2.000 in più rispetto ai biglietti già venduti)?”

Lo scrive il Consigliere Comunale di Forza Italia Roberto Celano.

Se davvero l’iter burocatico per la messa in funzione dei tornelli fosse terminato positivamente, con possibilità di ampliare sin da subito l’Arechi a 30.500 spettatori, il Sindaco dovrebbe immediatamente intervenire. Chi ha responsabilità ha il dovere di affrontare e risolvere i problemi e non di evitare che si presentino, penalizzando le aspettative di tanti tifosi che vorrebbero partecipare ad un atteso evento, oltre che gli interessi di una società che ha investito e sarebbe economicamente danneggiata da troppo comodi “rinvii”. Il Sindaco Napoli alzi la voci e tuteli gli interessi della città!