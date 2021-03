Fratelli d’Italia vuole stringere i tempi, evitare altre discussioni (che durano da mesi, secondo quanto dichiarato da Edmondo Cirielli), partire con la campagna elettorale per le Comunali 2021 a Salerno. E cosi’ questa mattina i vertici provinciali di FDI, dopo aver ringraziato per la disponibilità il candidato di partito Gennaro Esposito, hanno annunciato il sostegno per la prossima tornata elettorale sul nome dell’avvocato Michele Sarno.

