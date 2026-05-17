SALERNO, COMUNALI 2026. ANNAMARIA PROCIDA (AVANTI SALERNO): “MOBILITA’ SOSTENIBILE, IMPEGNO PER IL FUTURO”

“Le elezioni comunali rappresentano per Salerno un momento decisivo non soltanto dal punto di vista politico, ma soprattutto per immaginare il futuro della città. Oggi la sostenibilità urbana non è più uno slogan elettorale: è una necessità concreta che riguarda mobilità, ambiente, qualità della vita, lavoro e sviluppo economico.”

Lo dichiara Annamaria Procida, candidata al Consiglio Comunale di Salerno con la lista Avanti Psi.

Una città sostenibile deve partire dalla mobilità. Il traffico urbano, i parcheggi insufficienti e l’inquinamento rappresentano problemi ancora centrali a Salerno.

Il recupero degli spazi urbani è determinante .In molti quartieri servono interventi di rigenerazione, verde pubblico, manutenzione. Il futuro di Salerno dipenderà dalla capacità della nuova amministrazione di saper coniugare innovazione e sostenibilità