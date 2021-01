SALERNO. GIANPAOLO LAMBIASE PRESENTA IL SUO PROGRAMMA PER LA CITTA’

E’ pronta una nuova candidatura a sindaco per l’attuale consigliere comunale di Salerno Gianpaolo Lambiase ? Pare proprio si a leggere il comunicato stampa con il quale l’ex assessore provinciale ai trasporti annuncia di voler presentare alla città le linee programmatiche per la prossima consiliatura.

Dopo aver abbandonato il progetto di Assieme per Salerno, Lambiase pare aver deciso per una nuova corsa in solitaria verso le prossime elezioni comunali di Salerno.

L’appuntamento con la conferenza stampa di Lambiase è per giovedi’ 14 a partire dalle 10:30 a Palazzo di Città.