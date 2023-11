SALERNO. I CONSIGLIERI DI FDI, LEGA E FORZA ITALIA CHIEDONO CHE AUDITORIUM ENTRI NELL’ORDINE DEL GIORNO

l’Auditorium “Umberto I” rappresenta uno degli immobili di maggior pregio del patrimonio del Comune di Salerno; il suddetto complesso, a seguito di ingenti investimenti di risorse pubbliche, è stato completamente recuperato e restituito alla città nel 2016; l’ opera in questione, costata 10 milioni di fondi europei, nonostante i lavori siano terminati il 16 maggio del 2016, non è mai stata utilizzata dall’Amministrazione e consegnata alla città, necessitando allo stato, tra l’altro, di importanti interventi per ripristinarne la fruibilità; il Conservatorio Martucci di Salerno si attesta tra i primi Atenei musicali d’Italia per numero di iscritti e qualità didattica e

l’eventuale utilizzo dell’Auditorium, consentirebbe agli allievi ed all’orchestra di fruire di uno spazi vitali per tutte le attività di formazione e di produzione; gli interventi dei numerosi Consiglieri comunali nelle sedute di

commissione hanno evidenziato che è diffusa l’opinione che la struttura dell’Auditorium potrebbe essere al meglio valorizzata, concedendola nella disponibilità del Conservatorio, dei suoi allievi, della sua orchestra, avviando, nel contempo, sinergie tra Amministrazione e Conservatorio stesso, al fine di consentire ad un manufatto di indubbio pregio di rappresentare un importante volano per la crescita culturale ed economica della città. Chiedono che il Consiglio Comunale di Salerno impegni il Sindaco e l’Amministrazione, ad individuare le modalità più appropriate al fine di concedere la disponibilità dell’Auditorium al Conservatorio Martucci.