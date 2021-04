SALERNO. I SINDACI CI SONO, LE ALLEANZE ARRIVERANNO: ECCO IL QUADRO AGGIORNATO

I candidati sindaco ci sono, le alleanze piu’ o meno definite pure ma per quelle c’è tempo anche perchè non è detto che tutti i nomi in campo ci resteranno fino alla data della presentazione delle liste. E questo ci pare chiaro ma nel frattempo, quando nella peggiore delle ipotesi mancano 5 mesi al voto per le amministrative, ecco i nomi in campo per le Comunali di Salerno.

VINCENZO NAPOLI – Il Sindaco uscente c’è. E’ candidato e la coalizione sembra identica a quella che ha sostenuto la candidatura di Vincenzo De Luca alle ultime regionali. Unica incognita: la presenza del simbolo del Partito Democratico nella sua alleanza.

MICHELE SARNO – Anche Michele Sarno c’è. E con lui ci sono 7 liste, civiche e di partito, pronte a sostenerne la corsa verso Palazzo di Città.

ANTONIO CAMMAROTA – Il Presidente della Commissione Trasparenza ha già pronte tre liste civiche, guidate dalla sua “storica” la Nostra Libertà.

MICHELE TEDESCO – Oltre e Davvero Verdi, per il momento, hanno espresso pubblicamente l’adesione alla candidatura dell’avvocato penalista salernitano che attende anche le decisioni di Forza Italia e Lega.

MAURIZIO BASSO – Civico fino al midollo, l’agente immobiliare salernitano punta su di una lista MOVIMENTIAMOCI INSIEME alla quale sta lavorando da tempo.

MOVIMENTO 5 STELLE – Certo che le tempeste che investono, a livello nazionale, il movimento non aiutano ma alla fine ci sarà un nome per le comunali a Salerno e, con ogni probabilità, sarà quello di Angelo Tofalo.

LA SINISTRA – Dopo aver lasciato il tavolo di Michele Tedesco, la sinistra guarda al nome di Franco Mari, già assessore comunale negli anni passati, per affrontare la prossima tornata elettorale.