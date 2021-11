SALERNO. IL PSI SPACCA LA MAGGIORANZA SUL REGOLAMENTO STAMPA, MARAIO CONTRO LA GIUNTA

Il Partito Socialista Italia spacca la maggioranza a Palazzo di Città, a Salerno, criticando la scelta del nuovo regolamento per l’accesso della stampa all’interno della sede del Comune. La nota, redatta direttamente dal Segretario Nazionale Maraio, va contro le decisioni della Giunta dove il Psi siede con l’assessore Natella.

“La stampa deve essere libera di operare a Palazzo di Città perchè va garantito ai cittadini il diritto ad essere informati. Princìpi infissi nella costituzione ai quali il nuovo regolamento adottato dalla Giunta comunale deve ispirarsi. È giusto disciplinare gli accessi a Palazzo Guerra, ma lo si faccia seguendo gli esempi che già sono messi in campo in altre istituzioni che non ledono l’attività professionale dei giornalisti e salvaguardano la trasparenza e la conoscenza dell’azione amministrativa.

Il Comune di Salerno, seguendo lo spirito delle ultime amministrazioni, deve continuare ad essere una casa di vetro garantendo massima trasparenza e dialogo con i cittadini e, a maggior ragione, con gli operatori della informazione.”

Enzo Maraio, Segretario Nazionale Psi