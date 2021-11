NOCERA SUPERIORE. LA LEGA DENUNCIA LO STATO DI DEGRADO DEL CIMITERO COMUNALE

“Non può essere sottaciuto l’abbandono ed il degrado in cui versa il cimitero cittadino”, dopo aver constatato di persona lo stato in cui versa. “Diverse le criticità che ho riscontrato e che ho intenzione di porre all’ attenzione dell’ amministrazione comunale, che nulla ha fatto e da quanto si apprende, nulla ha programmato per la riqualificazione e ampliamento dello stesso nel piano triennale delle opere pubbliche 2022-2024, approvato con delibera di giunta comunale n. 269 in data 12.10.2021.”

Lo denuncia Marco Albani, Commissario Cittadino della Lega a Nocera Superiore.

Buche lungo il percorso per raggiungere le tombe dei nostri cari, un percorso ad ostacoli soprattutto per i diversamente abili. E ancora, il fabbricato su due piani versa in uno stato pietoso, nessuna chiusura dei varchi che danno all’ esterno, con la conseguenza che con le copiose piogge di questi giorni, per attraversare gli spazi comuni sarebbe stato necessario indossare degli stivali. Mi chiedo se si puo” restare inermi e far finta di nulla lasciando un luogo sacro in una situazione del genere. Chiedo dignità per i defunti e rispetto pet chi si reca nel nostro cimitero cittadino. Occorre un piano di manutenzione imponente per ripristinare una situazione dignitosa. E° alquanto singolare che le forze di opposizione tacciano su questo argomento. Mi auguro che gli amici del Centro Destra, ma anche chi non è stato eletto nella nostra coalizione ma è comunque all’ opposizione raccolga questa mia denuncia. Auspico, altresì che i consiglieri comunali che erano in maggioranza, ma da diverso tempo, a causa di conflittualità con l’amministrazione comunale, si sono dichiarati indipendenti decidano da che parte stare avendo gli stessi ricevuto fiducia dagli elettori. Colgo l’occasione per comunicare che in data 12 Novembre p.v. si terrà un incontro dove si inizierà a delineare il coordinamento cittadino con la nomina di alcune figura che faranno parte del direttivo cittadino.