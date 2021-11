VALLE DELL’IRNO, PROVINCIALI 2021. VETI, RINUNCE ED ASPIRAZIONI: LA CORSA DEI SINDACI

La Valle dell’Irno ribolle: temperature calde tra i Comuni di Pellezzano, Fisciano, Baronissi, Siano e Mercato San Severino in vista delle elezioni Provinciali del prossimo 18 Dicembre. Sindaci e consiglieri con lo sguardo rivolto a Palazzo Sant’Agostino, in un gioco di veti, rinunce ed aspirazioni che ruota attorno al Partito Democratico, al quale tutti i primi cittadini in questione fanno riferimento.

A Fisciano il Sindaco Sessa resterà a guardare ? Pare proprio di si’, perchè la maggioranza venuta fuori dalle ultime comunali ha anche bisogno di tempo per cementarsi e, dunque, indicare un nome anzichè un altro potrebbe creare qualche dissapore. C’è, pero’, anche una possibilità che passa attraverso il nome dell’ex assessore, oggi semplice consigliere comunale, Antonio Pierri. Chissà…

Mercato San Severino non ci sarà in lista, questo è un dato chiaro ma i voti della maggioranza del sindaco Antonio Somma fanno gola ad altri: dal Sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante – che candiderà il consigliere comunale Antonio Rocco – al Sindaco di Pellezzano Francesco Morra, al quale è stata chiesta la disponibilità ad una candidatura al Consiglio Provinciale.

E Siano ? Il “marpione” Marchese sta alla finestra, attende gli eventi ed intanto pensa anche ad altro. A cosa ? Ah, saperlo…