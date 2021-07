SALERNO. IL VICE SINDACO DE MAIO GUIDA LA LISTA DEI PROGRESSISTI: ECCO TUTTI I NOMI

Da Vice Sindaco e da assessore con la maggiore esperienza ed anzianità di servizio, di fatto, Mimmo De Maio sarà chiamato a guidare la lista dei Progressisti per Salerno, la storica compagine civica che, anche quest’anno, sosterrà la candidatura a sindaco di Vincenzo Napoli. Ecco, pero’, gli altri nomi che fanno parte della lista.

Tra gli assessori ci sono anche Luigi Della Greca, Angelo Caramanno e Dario Loffredo, mentre tra i consiglieri uscenti sicuri della ricandidatura spiccano i nomi di Mimmo Ventura, Sara Petrone e Rocco Galdi.

Al momento non sembra avere alcuna intenzione di ripetere l’exploit del 2016 Lucia Mazzotti, in dubbio anche la candidatura di Ermanno Guerra.

Non mancano neppure i figli d’arte: in lista anche il figlio dell’ex consigliere comunale Raffaele Della Valle mentre tra le new entry ci sono la fisioterapista Stefania Cocozza, l’imprenditrice del settore della ristorazione Chiara Tancredi, Alessandra Francese.