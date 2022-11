SALERNO. LUCI SENZA DATA UFFICIALE, FERRARA NON CHIARISCE. PRENOTAZIONI IN BILICO

Ancora una volta, come già accaduto nelle scorse settimane, l’assessore al turismo del Comune di Salerno Alessandro Ferrara replica, in maniera stizzita ma poco chiara, alle richieste di chiarimenti sulla data di accensione delle Luci d’Artista provenienti dal settore dell’accoglienza turistica. Ferrara chiede di fermare le polemiche ma, nel concreto, non dice nulla, forse perchè neppure lo sa, sulla data di inizio della kermesse: e gli operatori del settore del turismo restano, ad oggi, ancora fermi, con le prenotazioni in bilico, soprattutto per alberghi e strutture ricettizie. Una situazione che sta rasenta il ridicolo: da un lato ci sono gli operatori commerciali che chiedono solo ed esclusivamente una data, dall’altro un’amministrazione comunale che risponde chiedendo di evitare le polemiche. Intanto anche la prima parte del mese di novembre è trascorsa, senza alcuna certezza se non quella, vaga, di una manifestazione che si terrà a dicembre 2022.

