SALERNO. L’ULTIMO DEGLI ELETTI DEI PROGRESSISTI SARA’ IL CAPOGRUPPO IN CONSIGLIO COMUNALE

Luca Sorrentino, ultimo degli eletti nella lista dei Progressisti per Salerno alle elezioni comunali del 3 e 4 Ottobre, sarà il Capogruppo in Consiglio Comunale per la storica civica di Vincenzo De Luca prima e di Enzo Napoli poi. Un segnale che qualcosa non funziona alla perfezione, nonostante le dichiarazioni di facciata di una situazione completamente sotto controllo. Il nervosismo è tanto all’interno delle fila dei consiglieri di maggioranza – sia ben chiaro, di tutti i partiti – e l’appuntamento con il primo consiglio comunale non è detto che sia tutto rose e fiori. Insomma, serpeggia piu’ di qualche malumore che, come è facile immaginare, puo’ trovare sfogo nel voto segreto per l’elezione del Presidente del Consiglio, ultimo ruolo significativo da assegnare all’interno della maggioranza. Spetta al Partito Democratico ed al deputato Piero De Luca trovare una sintesi ed indicare una candidatura che possa riportare il sereno all’interno del Consiglio Comunale di Salerno. Ci riusciranno ? Ah, saperlo…

