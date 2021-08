SALERNO. M5S ED AZIONE: LA CONVIVENZA DIFFICILE CHE SI DECIDERA’ ALLA FINE

La convivenza, all’interno della stessa coalizione, di Movimento 5 Stelle ed Azione di Carlo Calenda resta difficile ma non impossibile e, con ogni probabilità, sarà il tempo a determinarne la possibilità. La situazione che si vive all’interno della vasta alleanza che sostiene la candidata sindaco Elisabetta Barone ha bisogno di tempo per far stemperare gli animi ed anche per evitare che Salerno possa diventare un caso nazionale: alla fine, dopo Ferragosto, tutto tornerà alla normalità, anche perchè si comprenderà se davvero il Movimento 5 Stelle a Salerno potrà utilizzare il simbolo. Il futuro leader del M5S Giuseppe Conte, alleato del Partito Democratico, a Napoli come in tantissimi altri comuni, potrebbe chiedere ai parlamentari salernitani di soprassedere sull’utilizzo del simbolo e di dare vita ad una lista civica. Insomma, le soluzioni sono davvero tante. Basta fa trascorrere un po’ di tempo.

