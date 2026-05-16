SALERNO. MATTEO GALILEO (SALERNO DEMOCRATICA): “SITUAZIONE DEBITORIA DRAMMATICA E PATTO SALVA COMUNE”

“La situazione finanziaria del Comune di Salerno, alla luce del Patto Salva Comuni, siglato con il Ministero dell’Economia e Finanze per ripianare l’enorma massa debitoria di oltre 169 milioni di euro, richiede una grande attenzione da parte di chi, nei prossimi mesi, si occuperà della gestione dell’Ente. E’ per questa ragione che ritengo, assolutamente, inopportuno che il bilancio del Comune di Salerno possa essere gestito dalle stesse persone che, negli ultimi 30 anni, hanno creato l’enorme massa debitoria che rappresenta una pesante ipoteca sul futuro delle nuove generazioni”. A dichiararlo è Matteo Galileo, Dottore Commercialista e Revisore dei Conti, candidato al Consiglio Comunale di Salerno nella lista Salerno Democratica nella coalizione di Franco Massimo Lanocita Sindaco.

C’è bisogno”, continua Galileo, “di una netta frattura con il passato, abbiamo la necessità rimodulare il Patto con il MEF e di affidare il delicato compito di gestione delle finanze pubbliche a chi, già nel programma elettorale, ha fissato paletti chiari ad un utilizzo errato dei fondi comunali. E’ anche per questa ragione che i cittadini salernitani, con la candidatura di Franco Massimo Lanocita, hanno la concreta possibilità di cambiare lo stato delle cose e di creare le condizioni per un futuro migliore dal punto di vista sociale ed economico.

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