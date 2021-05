SALERNO. MICHELE SARNO: “NESSUNO TOCCHI DIRITTO AL MARE DEI CITTADINI”

“Questa amministrazione comunale sta mettendo a bando la gestione delle Spiagge Libere della nostra Città.

Ben venga lo stimolo all’iniziativa imprenditoriale privata ma si tenga conto del particolare momento economico e sociale che vive Salerno: va bene un chiosco che fornisca servizi a pagamento ma NO A QUALSIASI COSTO per i cittadini per il SEMPLICE ACCESSO ALLA SPIAGGIA.

Su questo tema non accettiamo deroghe: ogni cittadino ha diritto di poter scendere in riva al mare senza dover pagare fastidiosi dazi e balzelli.”

Lo scrive, sulla sua pagina FB, Michele Sarno, candidato sindaco a Salerno per le prossime elezioni comunali.

Il Sindaco e gli assessori addetti al ramo facciano chiarezza su questa vicenda, stabilendo cosa è concesso ai privati e cosa è impedito.

E tanto perchè il Mare di Salerno è di tutti e non di pochi.