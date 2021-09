SALERNO. MICHELE SARNO: “VORAGINE A PASTENA MA LORO PARLANO DELL’AEROPORTO”

“A Salerno si viene a fare campagna elettorale sull’aeroporto perché i cittadini devono volare per spostarsi da un lato all’altro della città”. Lo ha dichiarato il candidato sindaco, l’avvocato Michele Sarno; questa mattina, sul lungomare Colombo si è aperta una voragine che ha messo in serio pericolo l’incolumità degli automobilisti.

“Ora capisco per quale motivo si viene a Salerno a fare campagna elettorale sull’aeroporto – ha attaccato Sarno – Mi auguro che la politica torni ad essere seria per farsi carico delle esigenze dei cittadini ma episodi come questo dimostrano quanto la città sia abbandonata a sé stessa e questo vale, in modo particolare per le zone periferiche”.