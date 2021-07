SALERNO. NASCE L’ASSE CORRADO MATERA-ANIELLO SALZANO PER LE COMUNALI 2021

Nasce l’asse tra il Consigliere Regionale Corrado Matera e l’ex sindaco di Salerno Aniello Salzano in vista delle elezioni comunali 2021: una lista, a sostegno della candidatura di Vincenzo Napoli, alla quale stanno già lavorando proprio Matera e Salzano. L’area moderata si ricompatta e si ritrova all’interno di un progetto politico che, già nelle prossime giornate, avrà importanti sviluppi con le adesioni di numerosi candidati al consiglio comunale. Intanto si parte dal consigliere comunale uscente Giuseppe Zitarosa e dall’assessore alle Pari Opportunità Gaetana Falcone. Matera, tra l’altro, è al lavoro anche su Battipaglia e su Eboli per la presentazione di liste moderate – con il simbolo dei Popolari-Fare Democratico – per sostenere i candidati del centro sinistra alla carica di sindaco.

Share on: WhatsApp