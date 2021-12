SALERNO, PROVINCIALI 2021. E’ FELICE SANTORO L’UOMO DA VOTARE DEL PARTITO DEMOCRATICO

E’ Felice Santoro il candidato al Consiglio Provinciale che otterrà il maggior numero di voti, grazie soprattutto al sostegno di almeno 10 consiglieri comunali di Salerno. E’ questa l’indicazione che la Segreteria Provinciale del Partito Democratico avrebbe inviato, proprio in queste ore, a tutti i consiglieri comunali di Salerno e non solo, per rafforzare la posizione di Felice Santoro, già consigliere provinciale uscente e, da qualche settimana, capogruppo dei Progressisti in Consiglio Comunale. La Vice Presidenza di Palazzo Sant’Agostino, a differenza di quanto avvenuto negli ultimi anni, non andrà in Provincia ma resterà nel Comune capoluogo perchè per Felice Santoro, in caso di vittoria schiacciante nella lista del Partito Democratico, si apriranno le porte per diventare il nuovo Vice Presidente di Michele Strianese. Una strategia chiara, quella del Pd: spazio ai piccoli potentati della Provincia, resta tutto a Salerno.

