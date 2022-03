Un ricorso al Tar, notificato pochi giorni fa dalla Cooperativa Ariete, individuata dalla Città Metropolitana di Napoli come soggetto istituzionale per i servizi di pulizia all’interno degli edifici di proprietà pubblica in Provincia di Salerno, ha aperto un nuovo caso sulla gestione degli affidamenti diretti da parte dell’Amministrazione Comunale di Salerno. A denunciarlo è il consigliere comunale di Forza Italia Roberto Celano.

Share on: WhatsApp