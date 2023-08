SALERNO. ROBERTO CELANO (FI): “IL DEGRADO DI VIA SAN LEONARDO, IL COMUNE COSA FA?”

“I residenti di via San Leonardo, altezza civico n°9, lamentano condizioni di grave criticità anche sotto l’aspetto igienico-sanitario. La zona, evidentemente mal pulite e mantenuta, è divenuta habitat naturale per ratti e blatte che, sovente si rinvengono perfino negli appartamenti con comprensibile biasimo dei cittadini; in zona (alle spalle dell’attività commerciale Salerno Luce) insiste, tra l’altro, un terreno presumibilmente di proprietà comunale anch’esso incolto ed abbandonato e, pertanto, ricettacolo di rifiuti ed habitat di animali di ogni genere; le condizioni di vivibilità della zona sono, dunque, indecenti e lontanissime dagli standard europei che taluni inopportunamente continuano a menzionare.”

Lo denuncia, in una nota diffusa alla stampa, il Consigliere Comunale di Forza Italia Roberto Celano.

“Se e quando l’Amministrazione”, chiede Celano nella interrogazione ” intenda intervenire per assicurare ai residenti del quartiere condizioni di vivibilità quantomeno tollerabili, prevedendo nell’immediato un’attività di bonifica e disinfestazione complessiva dell’area in questione; se e quando intenda intervenire per bonificare l’area ormai incolta che sembrerebbe di proprietà del Comune ubicata alle spalle dell’attività commerciale Salerno Luce.”