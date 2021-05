SALERNO. ROBERTO CELANO (FI): “TORRENTE FUSANDOLA, IL COMUNE FACCIA CHIAREZZA DOPO SENTENZA GIP”

“Più volte in passato ho evidenziato, con interrogazioni e svariate note, forti perplessità in merito alla legittimità della deviazione del torrente Fusandola. Il 3 novembre del 2013, insieme al collega Adinolfi, scrivemmo, tra le altre, una nota ufficiale agli uffici comunali, al Comandante del Porto di Salerno, al dirigente del Genio

Civile, ai Noe dei Carabinieri ed alla Soprintendenza, nonché il Ministero delle Infrastrutture per segnalare i nostri dubbi sulle procedure adottate e chiedere un intervento risolutivo delle autorità adite, evidenziando anche i pericoli per l’incolumità dei cittadini. Con sentenza del Gip del Tribunale penale di Salerno del 15 aprile, la dott.ssa G. Pacifico ha condannato un funzionario comunale, stigmatizzando l’intera procedura del Comune,

accertando tra gli altri reati la illecita deviazione del torrente Fusandola.”

Lo scrive il Consigliere Comunale di Forza Italia Roberto Celano in una interrogazione rivolta al Sindaco di Salerno.

“Nelle motivazioni del Gip si legge che “detta autorizzazione non poteva in ogni caso essere rilasciata in quanto la prevista e poi realizzata deviazione del torrente rientra ex art. 96 del r.d. n. 523/1904 tra le attività vietate in modo assoluto sulle acque pubbliche.

Divieto che, come detto, assolve alla ragione pubblicistica di tutelare ed assicurare il libero deflusso delle acque di fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici. L’autorizzazione infine non poteva comunque essere rilasciata in quanto la deviazione del torrente prevede comunque che il nuovo alveo sia di tipo chiuso e quindi coperto. Previsione

questa che contrasta con le disposizioni di cui all’art. 115, comma 1. D.lgs n. 152/2006, che invece vieta la copertura di qualunque corso d’acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.