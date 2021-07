SAN CIPRIANO PICENTINO. AL VIA LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO

In attesa di conoscere le decisioni del Governo e della Regione Campania sul prossimo anno scolastico, il Comune di San Cipriano Picentino sta utilizzando il periodo delle vacanze estive per il completamento di alcuni interventi di manutenzione delle strutture scolastiche del territorio: sono stati avviati i lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria alla palestra della scuola media “A. Genovesi”, uno degli istituti piu’ importanti del comune di San Cipriano Picentino. Nei prossimi giorni anche altri plessi saranno oggetto di verifica e di intervento, per garantire che per la metà di settembre tutti gli immobili scolastici siano pronti per il rientro in aula di studenti e personale scolastico.

