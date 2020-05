SAN CIPRIANO PICENTINO. IL LENZUOLO BIANCO ESPOSTO DAL COMUNE PER RICORDARE FALCONE E BORSELLINO

Il lenzuolo bianco esposto al Municipio per ricordare la strage di Capaci in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, sua moglie e gli uomini della scorta.

L’Amministrazione comunale di San Cipriano Picentino in accoglimento dell’appello di Maria Falcone, presidente della Fondazione intitolata a suo fratello Giovanni, dedica questa giornata a tutti coloro che hanno dato la vita a difesa della legalità, a tutti coloro che spendono la loro esistenza per il rispetto della persona, della dignità umana, delle Istituzioni. Anci Campania

