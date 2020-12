SAN CIPRIANO PICENTINO. IL SINDACO SONIA ALFANO DIVENTA UNA CARTA DEL MERCANTE IN FIERA

L’iniziativa è stata promosso dai giovani della Pro Loco di San Cipriano Picentino: in un Natale davvero particolare per il comune della Provincia di Salerno che, proprio a causa del Covid 19 ha dovuto rinunciare anche all’evento della Sagra della Castagna, ecco l’idea per tornare a sorridere. Un Mercante in Fiera, riletto in chiave locale, con le tradizionali figure sostituite da quelle locali, a cominciare dal primo cittadino: e non poteva mancare la carta dedicata a Sonia Alfano, denominata nelle carte del Mercate in Fiera, A’ Sinnaca. Pare che il gioco stia già spopolando all’interno delle famiglie di San Cipriano Picentino e tutti attendono di conoscere le vincite legate alla figura di Sonia Alfano: A’ Sinnaca

