SAN VALENTINO TORIO. IL SINDACO STRIANESE: “RIPARTONO LE ATTIVITA’ DEL CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI”

Tanti bambini, tante famiglie, tanto entusiasmo, tanta inclusione…!!! Oggi, con un piccola cerimonia di accoglienza benvenuto, sono iniziate nuovamente le attivita’ sociali del CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER MINORI. Il servizio e’ destinato a bambini e ragazzi di eta’ compresa tra i 6 ed i 14 anni che hanno fatto iscrizione come da avviso pubblico.

Lo annuncia Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.

Quest’anno c’ e’ una novita’ importantissima e cioe’ riusciamo a fornire il servizio a 30 ragazzi e non piu’ a 20, come avvenuto negli anni passati.

Raggiungiamo dunque altre 10 famiglie ed altri 10 bambini che avranno assistenza pomeridiana dalle 15.00 alle 18.00 tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Attività di supporto scolastico, ludiche, ricreative, socializzazione, sport.

Ringrazio di cuore per la collaborazione l’ Azienda dei Servizi Sociali Agro Solidale, il Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione, la Consigliera delegata alle Politiche Sociali Maddalena Celentano per tutto l’ impegno profuso per i servizi sociali, la Cooperativa Sociale PROODOS che gestisce egregiamente il servizio in questione.

Andiamo avanti assicurando tanti servizi ed opportunita’ ai minori, bambini, anziani, diversamente abili e tutti quanti hanno bisogno di sussidio e solidarieta’ sociale.