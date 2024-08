SAN VALENTINO TORIO. INDIVIDUATA UNA NUOVA AREA PER UN PARCHEGGIO PUBBLICO PROVVISORIO

A Via I° Mezzana un nuovo parcheggio a disposizione della comunita’, in via temporanea.

Per sopperire alla attuale carenza di parcheggi pubblici, nella zona di Via I° Mezzana Via Annunziata ed aree limitrofe, la Giunta Comunale ha deliberato di destinare, in via temporanea, parte del giardino scolastico dell’ Istituto Superiore Domenico Rea (attualmente inutilizzato) a parcheggio di veicoli durante tutta la giornata.

Lo scrive Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.

Sono in corso i principali lavori per adattare l’ area in questione, che misura circa 1.200 mq.

Il parcheggio sara’ utile ai genitori che accompagnano i figli alle scuole elementari, medie e superiori nei plessi scolastici di Via I° Mezzana, ai cittadini abitanti in zona ed anche ai clienti dei vari esercizi commerciali e degli uffici di professionisti presenti nell’ area in esame.

A seguito dei lavori di trasformazione edilizia di un comparto edificatorio ubicato a Via Annunziata, il Comune e dunque la nostra comunita’, otterranno un parcheggio pubblico per circa 50 veicoli, ma nel frattempo che si realizzeranno i lavori (circa due anni) l’ area rimarra’ sprovvista di tale attrezzatura.

Per questo motivo abbiano sopperito subito alla necessita’ che incombeva, trovando subito soluzione alle reali esigenze della collettivita’.

In pochessime settimane abbiamo programmato, deliberato, affidato i lavori, che abbiamo anche quasi ultimati, tant’ e’ che il parcheggio sara’ a disposizione della cittadinanza gia’ dalla settimana prossima.

Ringrazio per l’ impegno profuso l’ Assessore al Patrimonio Raffaella Zuottolo e per la collaborazione tutta l’ Amministrazione Comunale.