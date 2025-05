SAN VALENTINO TORIO. SABATO 17 MAGGIO IN PIAZZA CON LA MARCIA DELLA PACE

“Una bellissima iniziativa che punta a sensibilizzare la societa’ civile sul tema della pace, promuovendo i valori della non violenza, del dialogo, della solidarieta’, del rispetto reciproco. In un mondo di guerre sanguinarie, che portano a distruzione e morte, riflettere sui temi della pace e della solidarieta’ e’ fondamentale, camminando nel solco tracciato dal compianto Papa Francesco e dal suo successore Papa Leone XIV.”

Lo scrive il Sindaco di San Valentino Torio Michele Strianese, annunciando l’evento in programma per sabato 17 Maggio a partire dalle 9:30.

Un’ iniziativa fortemente voluta dalla Commissione Pari Opportunita’ Comunale che ringrazio vivamente, unitamente alla Presidente del Consiglio Comunale e Consigliera delegata alle Politiche Sociali e Pari Opportunita’ Maddalena Celentano.

Si ringraziano per la collaborazione e la condivisione, la Cooperativa Sociale Proodos, l’ Istituto Scolastico Comprensivo Mazzini Don Milani, l’ Azione Cattolica, le associazioni culturali, sportive e religiose, i Parroci Don Alessandro Cirillo e Don Gaetano Ferraioli, le comunita’ religiose delle parrocchie del capoluogo e Casatori, le forze dell’ ordine e tutta l’ Amministrazione Comunale.

Il raduno e’ previsto alle 9.30 a Piazza Spera, dopo di che il corteo attracersera’ Corso Umberto I, Piazza Amendola, Via Matteotti, Via Roma e Via Cap. Vito Ruggiero, per arrivare in Via Leonardo da Vinci presso il Parco Azzurro, per un momento di riflessione.