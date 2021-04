SCAFATI. ECCO LA NUOVA GIUNTA DEL SINDACO CRISTOFORO SALVATI: TUTTI I NOMI

Presentata, questa mattina, ufficialmente la nuova Giunta Comunale di Scafati, voluta dal Sindaco Cristoforo Salvati. Ecco tutti i nomi e le deleghe.

VICESINDACO

Serena Porpora Nata e residente a Scafati, ha 27 anni ed è alla sua prima esperienza amministrativa. Laureata in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva, è stata sempre impegnata in attività di volontariato per la salvaguardia dei randagi. E’ appassionata di animali. Ha ben sette cani di cui si prende cura.

Sarno, Biblioteca, Turismo e Spettacolo. ASSESSORE Pubblica istruzione, Sanità, Cultura, Fiume Alessandro Roberto Arpaia Nato a Napoli, residente a Scafati, ha 52 anni. E’ sposato e ha due figlie. E’ dirigente medico del servizio di emergenza territoriale e medico di controllo dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). ASSESSORE Annunziata Di Lallo Nata a Scafati, dove risiede, ha 46 anni. E’ spostata e madre di due figli. Laureata in Economia aziendale, ha conseguito l’abilitazione alla professione di consulente del lavoro nel 2000. E’ consulente fiscale e del lavoro. E, inoltre, vice presidente dell’Associazione nazionale consulenti del lavoro (ANCL) dal 2018. E’ alla sua prima esperienza amministrativa. Candidata già nel 2013, in quota Fratelli d’Italia, con Cristoforo Salvati sindaco, si è riproposta all’elettorato nel 2019 con la stessa lista, nuovamente a sostegno dell’attuale primo cittadino. Già assessore della precedente Giunta Salvati, è stata riconfermata come componente dell’Esecutivo. Deleghe assegnate: Bilancio e Personale ASSESSORE Raffaele Sicignano Nato a Torre Annunziata, residente a Scafati, ha 47 anni. E’ sposato, con due figli. Laureato in Economia aziendale, è un imprenditore edile. E’ stato eletto per la prima volta al Consiglio comunale nel 1998. Rieletto per tre mandati consecutivi, nel 2003, nel 2008 e nel 2013, è stato assessore dal 2013 al 2016. Nel 2019 si è candidato a sostegno del sindaco Salvati risultando il primo eletto della sua lista, la civica “Identità scafatese”. Già componente delle precedenti Giunte Salvati, è stato riconfermato come assessore. E’ appassionato di pesca e di sport in generale. Deleghe assegnate: Politiche sociali e Cimitero ASSESSORE Arcangelo Sicignano Nato a Ottaviano (Na) e residente a Scafati, ha 52 anni. E’ sposato e ha tre figli. Laureato in Ingegneria elettronica, è responsabile Ingegneria Logistica presso lo stabilimento “FCA” di Pratola Serra. E’ alla sua prima esperienza da amministratore. Si è candidato per la prima volta nel 2019 a sostegno del sindaco Salvati, con la lista “Salvati sindaco”, ed è stato eletto consigliere comunale. Già assessore della precedente Giunta Salvati, è stato riconfermato come componete dell’Esecutivo. Deleghe assegnate: Innovazione tecnologica, Patrimonio, Commercio e Suap ASSESSORE Daniela Ugliano Nata a Torre del Greco (Na) e residente a Scafati, ha 43 anni. Ha un compagno ed un figlio. Laureata in Medicina e Chirurgia, è specializzata in Igiene e Medicina Preventiva. Dal 2018 è in servizio come specialista ambulatoriale presso il Servizio di Vaccinazione DS 58 della Asl NA3 Sud ed è responsabile USCA, poliambulatorio e referente malattie rare DS56. Si è candidata per la prima volta nel 2013, risultando prima non eletta nella lista civica “Azzurri”. E’ stata assessore dal 2013 al 2014. Si è ripresentata all’elettorato nel 2019, a sostegno del sindaco Salvati, ed è stata la prima eletta della lista “Identità scafatese”, risultando la donna più votata della coalizione di maggioranza. New entry della nuova Giunta Salvati. Deleghe assegnate: Ambiente, Avvocatura, Manutenzione. SSESSORE Pasquale Vitiello Nato a Pompei (Na) e residente a Scafati, ha 46 anni. Sposato, con due figlie. Ha conseguito il diploma di laurea ISEF. E’ operatore d’esercizio presso l’azienda Busitalia Campania, del gruppo Ferrovie dello stato. Consigliere comunale dal 2010 al 2017, si è candidato nel 2019 a sostegno del sindaco Salvati, con la lista “Insieme possiamo”. Rieletto consigliere comunale, è stato presidente della Commissione consiliare “Urbanistica” e componente della Commissione “Lavori pubblici e statuto”. E’ componente del Consiglio di Distretto sarnese vesuviano dell’Ente Idrico Campano. New entry della nuova Giunta Salvati. Deleghe assegnate: Lavori pubblici, Polizia municipale e Sport