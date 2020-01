SCAFATI. L’AMORE PER IL CALCIO CANCELLA LE DISTANZE POLITICHE

Da anni, si batteva, per far tornare la amata Scafatese nello stadio comunale. E, anche se fuori dal consiglio comunale, si è gustato una vittoria morale e non solo: una giornata particolare per l’ex Presidente della Commissione Trasparenza Marco Cucurachi che oggi ha salutato la vittoria della squadra della città insieme al sindaco Cristoforo Salvati, al Presidente del Consiglio Mario Santocchio ed al consigliere comunale super votato Alfonso Di Massa.

Che stia nascendo una nuova alleanza politica ? Anche per le Regionali ?

ah saperlo…