SCONTRO PD-ARTICOLO 1, FEDERICO CONTE FA IL POMPIERE: “PRIMA I CONTENUTI, POI I CONTENITORI”

Tra i primi a sostenere le Agorà Democratiche, come luogo di confronto tra le diverse sensibilità del centro sinistra, il deputato Federico Conte interviene sulla dialettica, anche abbastanza vivace, in atto tra alcuni esponenti del Partito Democratico e quelli provenienti da Articolo 1.

“La polemica che si è generata in questi giorni sui rapporti all’interno del centro-sinistra rischia di cristallizzare l’attualità, che invece va superata nel segno delle Agorà democratiche, che sono state pensate come luogo ideale di incontro e di unione sulla politica e i grandi temi del Paese, sui quali far convergere tutte le energie culturali e sociali che la sinistra riformista ha espresso ed esprime.