SCUOLA IN CAMPANIA: DUBBI SULLA RIAPERTURA, C’E’ CHI INVOCA L’INTERVENTO DEL GOVERNO

La prima campanella in Campania suonerà il 15 Settembre ma quando c’è di mezzo la Regione Campania è meglio prendere tutto con le pinze. La data, ufficialmente decisa ad inizio luglio, è suscettibile di variazioni ? L’impressione che si ha è proprio quella perché il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, prima del periodo feriale, in piu’ di una occasione, intervenendo sul tema della vaccinazione, ha sottolineato la necessità di completare il ciclo vaccinale per insegnanti e studenti, indicando come periodo della verifica gli inizi del mese di settembre. Se, a quella data, i numeri non dovessero soddisfare le esigenze del Presidente De Luca è molto probabile che la scuola in Campania possa riaprire con qualche settimana di ritardo rispetto alla data prestabilita: se a questo si aggiunge anche il fatto che in molte città importanti, come Napoli, Salerno, Caserta e Benevento, le scuole saranno anche sede di seggi elettorali per le Comunali, pensare ad un rientro in classe per la prima settimana di Ottobre non sembra essere una utopia.

<<Abbiamo combattuto per la scuola in presenza e siamo riusciti ad ottenere dal comitato tecnico scientifico la raccomandazione a tenerle aperte. Se in Campania la regione non rispetterà le disposizioni del Governo verrò persona lmente sui territori per far rispettare quanto previsto dalla legge dello Stato.

La norma nazionale non prevede il green pass ai ragazzi per entrare a scuola , quindi tutti a scuola e niente DAD>>.

Sono queste solo alcune delle precisazioni fatte dalla sottosegretaria all’Istruzione sen. Barbara Floridia

nel corso del recente incontro con la delegazione del Coordinamento dei Presidenti dei Consigli d’Istituto

della Regione Campania, in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico. L‘incontro, tenutosi in streaming

lo scorso 10 agosto , è servito a rappresentare le problematiche che vivono le scuole campane

in questo periodo pandemico, molte figlie di una cattiva politica scolastica.

Presenti alla riunione on line in rappresentanza del Coordinamento: il coordinatore regionale Almerico Ippoliti

,Marco Gagliotta e d Antonietta Nicodemo