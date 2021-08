SALERNO, COMUNALI 2021. LISTA UNICA CENTRO DEMOCRATICO ED ITALIA VIVA

Alla fine è stata raggiunta una intesa tra i rappresentanti provinciali di Centro Democratico e di Italia Viva per la composizione di una lista unica, per le Comunali 2021 di Salerno, a sostegno della candidatura di Vincenzo Napoli alla carica di Sindaco: accordo fatto, unica lista con i diversi simboli. E, dunque, alla fine ci sarà anche il simbolo di Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, dal quale si sono allontanati i consiglieri comunali di Salerno Mazzeo e Pessolano. Per i nuovi vertici cittadini di Italia Viva si tratta di un importante banco di prova, per testare la nuova organizzazione del partito, dopo il successo delle Elezioni Regionali. Stesso discorso per Centro Democratico che, all’interno della lista, sarà comunque il socio di maggioranza con almeno 20 candidati di riferimento.

