SETTIMANA DECISIVA PER LE COMMISSIONI PARLAMENTARI: ECCO LE SCELTE DEI SALERNITANI

Si apre la settimana decisiva per la composizione delle Commissioni Parlamentari: 10 al Senato e 14 alla Camera, con il gioco delle Presidenze che arriva al termine della composizione definitiva del Governo Meloni, con la nomina di Vice Ministri e Sottosegretari. Non dovrebbero esserci parlamentari salernitani alla guida delle Commissioni: per Fratelli d’Italia le posizioni di rilievo assunte da Cirielli e Iannone escludono che ci possa essere anche una Presidenza di Commissione, mentre la deputata Imma Vietri potrebbe andare all’interno della Commissione Sanità. Commissione Agricoltura è stata, invece, l’indicazione data dal parlamentare della Lega Attilio Pierro per la sua attività all’interno degli organismi permanenti; nessuna richiesta specifica, invece, per Pino Bicchielli (Noi Moderati) che, in settimana, potrebbe ottenere un importante riconoscimento all’interno del Gruppo Parlamentare, di recente costituito.

Per i parlamentari di opposizione, invece, a Piero De Luca dovrebbe andare il ruolo di Vice Presidente della Commissione Esteri, Commissione Bilancio per il senatore del M5S Franco Castiello, Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati per Antonio D’Alessio, Istruzione, invece, per Franco Mari di Sinistra Italiana.