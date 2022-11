SALERNO. ROBERTO CELANO (FI): “ALBERI ABBATTUTI IN CENTRO, E’ STATA PRESENTATA DENUNCIA”

L’Amministrazione Comunale di Salerno, dopo l’abbattimento in pieno centro cittadino di un albero, da parte di persone non autorizzate, ha presentato o meno una regolare denuncia ? A chiederlo, in una interrogazione rivolta al Sindaco, è il Consigliere Comunale di Forza Italia Roberto Celano.

Nella interrogazione Celano, infatti, chiede di sapere “se, per l’episodio dell’abbattimento dell’albero sul Corso V. Emanuele, l’Amministrazione ha proceduto a sporgere regolare denuncia avverso ignoti per l’individuazione degli autori del reato commesso, avendo sostenuto di non avere giammai autorizzato il suddetto abbattimento e non potendo un governo cittadino serio affidare le indagini del caso alla sola P.M. con il supporto del Settore Ambiente”.