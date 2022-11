ANTONIO IANNONE (FDI): “DOPO 8 ANNI DI DE LUCA CAMPANIA ULTIMA PER QUALITA’ DELLA VITA”

“Lo studio dell’Università de La Sapienza per Italia Oggi mostra tutta la difficoltà in cui versano i territori della Campania: sia quelli costieri che quelli delle aree interne. Nell’ultimo anno la situazione è ulteriormente peggiorata con la regressione di oltre 9 posizioni della provincia di Salerno, che perde anche la palma di essere la meno peggio delle province campane. Le politiche di De Luca e dei suoi uomini del Pd sono un fallimento completo conclamato da tutte le classifiche pubblicate da organismi indipendenti. Mai più ultimi era la promessa, ultimi in tutto è la realtà dopo 8 anni di governo della Regione”.

Lo dichiara il senatore Antonio Iannone, Commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania.

