Domani, martedì 8 Novembre, parte ufficialmente il cantiere Gori, volto al completamento e potenziamento delle reti fognarie cittadine, che porteranno notevoli migliorie in punti nevralgici e particolarmente critici della città, per un importo di circa 2 milioni di euro, al fine di mitigare la frequenza degli allagamenti a Pagani.

Il cantiere sarà inaugurato alle ore 15 in via Fontana in presenza di Gori e Amministrazione Comunale.