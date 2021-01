SEVERINO NAPPI (LEGA): “ALLARME MAFIA, ATTENZIONE ALLE OPERAZIONI BANCARIE SOSPETTE”

“Tutti i lavoratori devono poter mettere un piatto a tavola. Se lo Stato impone che le imprese chiudono, è altrettanto doveroso che si garantisca agli imprenditori di vivere con il minimo essenziale fin quando non usciremo da questo incubo. E’ passato un anno ormai, il bisogno delle famiglie cresce. Nella nostra regione l’aumento del 16 per cento delle operazioni sospette legate all’emergenza Covid, rappresenta un campanello d’allarme che non possiamo ignorare. Se prima la longa manus della criminalità sulle attività era un rischio, ora è una drammatica realtà per migliaia di campani. A maggiori restrizioni devono corrispondere maggiori e tempestivi aiuti alle piccole imprese che faticano a sopravvivere. Faccio un appello al sistema del credito campano perchè, almeno in questa situazione, faccia presto ad erogare le misure promesse dal governo perchè, seppure esigue, consentono al tessuto imprenditoriale di tirare a campare invece di rivolgersi agli usurai”. Lo scrive in una nota Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania

