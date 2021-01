SCAFATI. IL 20 GENNAIO CONSIGLIO COMUNALE PER IL NUOVO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Chiusa la parentesi Mario Santocchio, il Consiglio Comunale di Scafati si prepara ad eleggere un nuovo Presidente del Consiglio. Il braccio di ferro vinto da una parte consistente della stessa maggioranza del sindaco Cristoforo Salvati segna un netto cambiamento nella gestione dell’aula del centro dell’Agro. Per Santocchio una bocciatura politica senza precedenti, per Salvati l’ennesima difficoltà nel corso degli ultimi due anni da sindaco.

E’ stato convocato, in via ordinaria, il Consiglio comunale che si terrà mercoledì 20 gennaio 2021, alle ore 16 (e in continuazione giovedì 21 alla stessa ora, laddove non si riesca ad esaurire la trattazione di tutti gli argomenti, in considerazione del rispetto delle norme anticovid) nell’Aula Consiliare, in via G. Galilei – Biblioteca Comunale- a Scafati.