RINVIO AL 31 GENNAIO 2021 PER LE CARTELLE ESATTORIALI DA NOTIFICARE

E’ stato disposto, almeno per il momento, un nuovo rinvio sulla notifica di oltre 50.000.000 di cartelle esattoriali, da mesi ferme a causa dell’emergenza Covid 19.

Con l’ultimo Decreto Ristori, in via di definizione, ci potrebbe essere anche un provvedimento che stabilisce la possibilità di accedere alla rottamazione per tutte le nuove cartelle esattoriali, in modo da evitare un ulteriore colpo sull’economia reale del paese. Il rinvio al 31 Gennaio potrebbe essere anche prorogato ma tutto verrà chiarito nelle prossime giornate.