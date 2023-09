SEVERINO NAPPI (LEGA): “NESSUNA TOLLERANZA PER CHI TOCCA DONNE E BAMBINI”

“Nessuna tolleranza per chi violenta donne e bambini, c’è una sola strada da percorrere, quella segnata dalla Lega e dal vicepremier Matteo Salvini: inasprimento delle pene, periodo di detenzione da passare totalmente in carcere, castrazione chimica. Questi soggetti vanno resi inoffensivi e non c’è scusa ideologica che tenga. Un sentito grazie ai carabinieri che, con un intervento tempestivo, a Mondragone sono riusciti ad individuare e a fermare un 36enne di origine bulgara che ha prima minacciato e picchiato la sua ex compagna e poi ha tentato di approfittare di lei e di una bimba di 10 anni”. Lo dichiara Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.

