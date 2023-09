TERZO MANDATO PER I SINDACI: C’E’ L’EMENDAMENTO NELLA LEGGE PER LE PROVINCE

Tra gli emendamenti presentati alla Legge per le nuove Province, con il ritorno al voto diretto e popolare per l’elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale, c’è anche un emendamento che punta alla eliminazione del vincolo del terzo mandato per i sindaci.

A sollevare l’ambaradan a Palazzo Madama è l’altoatesino Meinhard Durnwalder che ha presentato un emendamento alla legge sulle Province ed è convinto di avere buone chance per farlo passare. Spiega: “Noi altoatesini siamo diretti e non abbiamo giochi politici da salvaguardare: in Alto Adige il terzo mandato per i sindaci c’è, ma la Consulta ha appena dato l’alt alla Sardegna ritenendo che le Regioni a statuto speciale non possano derogare. Si fa riferimento alla legge dello Stato. Quindi noi abbiamo interesse affinché la norma nazionale cambi”, ragiona il senatore Durnwalder del Suedtiroler Volkspartei.

L’emendamento Durnwalder è breve e dice: “Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente di Provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche”. Afferma insomma il principio in modo indiretto: non oltre i tre mandati. Inoltre punta ai sindaci, ma lo estende anche ai presidenti di Provincia – che, appunto con il ddl in discussione a Palazzo Madama, tornano all’elezione diretta – così da non incorrere in una bocciatura della proposta per difformità di argomento