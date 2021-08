SIANO. ANNUNZIATA A MUSO DURO: “I LACCHE’ DEI POTENTI IN CAMPO PER DIFENDERE L’OPPOSIZIONE”

Entra nel vivo la campagna elettorale per le Comunali 2021 a Siano. Ed il candidato sindaco di Azione Giuseppe Annunziata sferra un violento attacco nei confronti dell’attuale opposizione.

“In un momento così delicato per il paese, soprattutto impegnativo per elaborare proposte e progetti per il paese, i lacché del potente di turno si esprimono con post che li espongono alla pubblica derisione.

Mi riferisco all’opposizione”, dichiara Giuseppe Annunziata ” che dopo aver perso la storica occasione di lasciare che il cambiamento si manifestasse non hanno un ‘ idra di paese un progetto su cui lavorare dopo i danni che per il passato hanno fatto. Il loro obiettivo é la sopravvivenza politica per altri scopi.”

“Criticano i finanziamenti a pioggia per le associazioni che comunque sul territorio operano quando in passato hanno impegnato il comune di Siano al pagamento di fitti tra locali del 118 e biblioteca senza preoccuparsi di recuperare altri locali di proprietà del comune disponibili.

Quelle somme così come gli stipendi di sindaco ed assessore ( almeno l’attuale amministrazione vi ha rinunciato) potevano essere usate per per esempio per i costi per individuare e delocalizzare il sito dove collocare la discarica di via Zambrano che loro hanno voluto.