SIANO, BUONAIUTO E RUSSO: “BENE SCELTA SU BODYCAM, POLITICA ATTENTA E CONCRETA”

“Grazie al prezioso contributo anche del nostro gruppo consiliare, nella giornata di ieri, il Conisglio Comunale di Siano, ha potuto approvare alcuni importanti provvedimenti come la dotazione della Bodycam per il Corpo di Polizia Municipale ed il nuovo Piano di Protezione Civile”.

Lo dichiarano Antonio Buonaiuto ed Anna Carmela Russo del Gruppo Siano in Comune.

“Siamo soddisfatti”, continuano i due consiglieri comunali, “perché negli ultimi mesi la maggioranza, recependo le nostre numerose sollecitazioni, sta riservando una grande attenzione alle problematiche dei cittadini, a cominciare dal tema della Sicurezza. Siano non è un comune a rischio, questo va ricordato, ma la scelta di aumentare i livelli di garanzia per i cittadini e per gli operatori della polizia municipale, va nella direzione di una politica attenta e concreta