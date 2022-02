SIANO. FINITO INCUBO COVID PER IL SINDACO GIORGIO MARCHESE: “FINALMENTE NEGATIVO”

Dopo oltre 10 giorni di isolamento, dopo aver contratto il virus, il Sindaco di Siano Giorgio Marchese torna alla vita in Comune di tutti i giorni. E lo fa annunciando a tutti i cittadini di essere negativo.

“Finalmente Negativo!!!”, scrive Marchese dalla sua pagina Fb, “Grazie a tutti per la vicinanza e per l’affetto ricevuto in questi giorni. Ritorno tra voi più determinato di prima per continuare il mio impegno per Siano.

Un abbraccio a tutti- Giorgio”