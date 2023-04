SIANO. L’OPPOSIZIONE DENUNCIA: “CASI DI INFEZIONE NEGLI ASILI COMUNALI, IL SINDACO INTERVENGA”

“In questi giorni giungono diverse segnalazioni dalle mamme dei bambini che frequentano fli asili comunali a causa dell’ infezione di Streptococco Pyogenes di gruppo A.

Ci appelliamo al Sindaco, primo responsabile della salute dei cittadini, affinché organizzi una giornata di prevenzione al fine di individuare chi, ad oggi, è infetto per limitare i contagi.”

Lo scrivono i consiglieri comunali di Siano del Gruppo Noi Liberi.

Inoltre ad un mese dalla nostra segnalazione in merito alle giostre della villetta di Via Spinelli il Comune ancora non ha provveduto al ripristino delle stesse mettendo a rischio l’incolumità fisica dei bambini.

Un paese oramai abbandonato a se stesso senza una guida credibile!