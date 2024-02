SICIGNANO DEGLI ALBURNI. IN PROVINCIA GUZZO SANCISCE L’ACCORDO TRA MAGGIORANZA ED OPPOSIZIONE

Una sinergia politica nell’interesse della comunità di Sicignano degli Alburni: il Sindaco Giacomo Orco ed il Consigliere Comunale Francesco Lavrogna, questo pomeriggio, a Palazzo Sant’Agostino, alla presenza del Vice Presidente della Provincia Giovanni Guzzo hanno sancito un patto amministrativo, da portare avanti nei prossimi anni, per lavorare fianco a fianco, al fine di ottenere finanziamenti pubblici – a cominciare da quelli provinciali – per la realizzazione di interventi nel Comune di Sicignano degli Alburni. Una stretta di mano, a Palazzo Sant’Agostino, dove il lavoro di mediazione, portato avanti dal Vice Presidente della Provincia Giovanni Guzzo, ha portato un risultato concreto. Per il momento, nel Comune di Sicignano degli Alburni.

