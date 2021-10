SILVIO BERLUSCONI, ASSOLUZIONE A SIENA: SCATTA L’OPERAZIONE QUIRINALE ?

Chissà se si tratta di una semplice coincidenza ma la notizia dell’assoluzione di Silvio Berlusconi dal Processo Ruby Ter nel quale era accusato di corruzione in atti giudiziari arriva, quasi in contemporanea, con i possibili numeri che potrebbero portare il leader di Forza Italia al Quirinale. Secondo molti analisti, conti alla mano, con tutto il centro destra compatto e con il voto dei delegati delle Regioni, a Berlusconi mancherebbero appena 6 voti, sempre che anche Italia Viva si accodi al voto di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Una semplice suggestione ? Il nome di Berlusconi pare essere davvero sul tavolo ed ha spiazzato il Partito Democratico che, fino ad ora, non aveva ancora scoperto il proprio nome. Il Movimento 5 Stelle voterebbe per Berlusconi ? Forse no, sperando che alla fine il leader di Forza Italia ce la faccia, scongiurando l’elezione al Quirinale di Mario Draghi ed il sicuro ritorno alle urne anticipato a Maggio 2022. Insomma, alla fine Berlusconi piace al Centro destra ma non dispiace agli altri, forse, perchè consente di prolungare, fino alla sua scadenza naturale, la Legislatura.

Share on: WhatsApp