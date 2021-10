SALERNO. RICONTEGGI VOTI, NATELLA (PSI) MENO VOTI DI AVELLA ? ASSESSORATO IN BILICO

Secondo quanto riportato questa mattina dal quotidiano Le Cronache, l’attuale assessore comunale all’ambiente di Salerno Massimiliano Natella risulterebbe, da un ricontegio, con meno preferenze di Rino Avella, secondo degli eletti, almeno fino ad oggi. Natella, tra l’altro, è stato indicato come assessore dal PSI proprio alla luce del risultato elettorale che, adesso, potrebbe essere completamente ribaltato dai ricontegi. Per la precisione ad essere finiti sotto la lente di ingrandimento sono alcune sezioni delle frazioni Collinari, in particolre di Giovi, proprio dove vive l’assessore Massimiliano Natella.

