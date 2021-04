Ancora uno stop per la vaccinazione in Provincia di Avellino dove, come già accaduto qualche settimana, numerosi centri vaccinali, da oggi 23 aprile, sono stati costretti a sospendere le somministrazioni.

L’Asl Avellino comunica che i centri vaccinali attivi presso i comuni di Solofra, Cervinara, Lioni, Monteforte, Montella, Montoro, Mugnano sospenderanno temporaneamente le attività per la giornata del 23 Aprile p.v. e fino a nuova data.