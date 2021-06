SONDAGGIO IPSOS: PD PRIMO PARTITO, POI FRATELLI D’ITALIA, LEGA SCIVOLA AL TERZO POSTO

Per la prima volta, dopo mesi, la Lega di Matteo Salvini perde lo scettro di prima forza politica nelle intenzioni di voto degli italiani, superata non solo dal Partito Democratico di Enrico Letta ma anche da Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Il sondaggio di Ipsos-Pagnoncelli è destinato a far discutere, anche perchè segna, ancora una volta, la crescita di FDI ed un forte calo della Lega. Ecco tutti i numeri, partito per partito.

PARTITO DEMOCRATICO 20,8%

FRATELLI D’ITALIA 20,5%

LEGA 20,1%

MOVIMENTO 5 STELLE 14,2%

FORZA ITALIA 9,2%

AZIONE 2,8%

ITALIA VIVA 1,8%